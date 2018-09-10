ХАБАРОВСК, 10 сен — РИА Новости. Напряженность в борьбе за губернаторское кресло между действующим главой Хабаровского края единороссом Вячеславом Шпортом и депутатом Госдумы Сергеем Фургалом от ЛДПР сохранится и во втором туре голосования, считает заведующий кафедрой журналистики и издательского бизнеса Школы гуманитарных наук ДВФУ Виктор Бурлаков.

В единый день голосования в Хабаровском крае проходили выборы губернатора. После подсчета 100% бюллетеней никто из кандидатов не набрал 50%. Два кандидата – Сергей Фургал от ЛДПР и действующий губернатор Шпорт от "Единой России" набрали почти равное количество голосов — 35,81% и 35,62% соответственно. Разница составляет 0,19%. Они выходят во второй тур выборов. Он может пройти 23 сентября.

"То, что возник второй тур, это уже напряжение. Шпорт был ориентирован изначально на победу и шел с такой целью, но такое качественное выступление Фургала показывает, что в крае есть очень слаженная оппозиция Шпорту, причем она существует не только на территории, но и в администрации краевой и федеральной. И в этом случае Шпорту придется очень постараться, чтобы победить во втором туре. Второй тур будет более напряженным и более ответственным, чем первый, и потребует от Шпорта максимальной концентрации усилий по всем параметрам. Фургал тоже приложит максимум усилий, чтобы победить", — сказал РИА Новости Бурлаков.

Он отметил, что предсказать исход второго тура выборов в крае пока невозможно. Многое будет зависеть от того, как распределятся голоса избирателей, голосовавших за трех других кандидатов.

С ним согласен доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин.

"От целого ряда моментов зависит исход второго тура. Я не думаю, что сложится коалиция между коммунистами, либералами и справедливороссами, что все это будет против Шпорта. То есть нельзя говорить об объединении политических сил, но здесь просто джин выпущен из бутылки. И собрать за две недели силы и мобилизоваться до следующего голосования будет трудно", — сказал РИА Новости Ярулин.