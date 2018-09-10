В парламент Кузбасса проходят пять партий

Единый день голосования в 2018 году (332)

Подсчет голосов на выборах в Единый день голосования

Подсчет голосов на выборах в Единый день голосования

КЕМЕРОВО, 10 сен — РИА Новости. Пять политических партий, по предварительным итогам выборов 9 сентября, набрали необходимое количество голосов, чтобы пройти в Совет народных депутатов Кемеровской области, сообщил журналистам в понедельник председатель региональной избирательной комиссии Петр Батырев.

Всего в новом, пятом созыве кузбасского законодательного собрания будет распределено 46 мест, половина из них — по одномандатным округам, вторая — по единым партийным спискам.

"По выборам депутатов отчитались 96,17% избирательных участков. Цифры ещё меняются, но список кандидатов от партии "Единая Россия" получает 67,37%, КПРФ — 10,11%, ЛДПР — 9,99%, "Справедливая Россия" — 7,97%, "Патриоты России" — 5,40%", — сообщил Батырев.

Как пояснил глава избиркома, для прохождения в новый состав облсовета партиям необходимо было набрать более 5% голосов (это примерно один мандат). "Пять политических партий, которые участвовали в выборах, по предварительным итогам, будут участвовать в распределении депутатских мандатов", — отметил он.

Батырев также уточнил, что ранее заявившие об участии в этих выборах партия "Яблоко" и "Партия Роста" не выдвигали единый список, а кандидаты-одномандатники не собирали необходимые подписи и выбыли из борьбы.