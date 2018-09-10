В Кузбассе обработали 96,17% протоколов

Единый день голосования в 2018 году (332)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке

КЕМЕРОВО, 10 сен — РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на досрочных выборах главы региона с 81,41% голосов избирателей после обработки 96,17% протоколов, сообщил журналистам в понедельник председатель избирательной комиссии Кузбасса Петр Батырев.

"Предварительные итоги подводим: 1609 избирательных участков (из 1673) отчитались, что составляет 96,17%. Цивилев Сергей Евгеньевич, выдвинутый партией "Единая Россия", набирает 1 021 411 голосов избирателей или 81,41%", — сказал глава избиркома.

Вторым идет Владимир Карпов (КПРФ) с 4,94% голосов, Игорь Украинцев (ЛДПР) набирает 4,88%, Татьяна Протас ("Справедливая Россия") — 3,38%, Юрий Скворцов ("Патриоты России") — 2,28%, Елена Латышенко ("Партия Роста") — 1,40%.

"Данные результаты предварительны. Получается, что число избирателей, принявших участие в досрочных выборах губернатора Кемеровской области, по данным протоколам составило 1 257 974, что составляет 66,36%", — уточнил Батырев.

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