Действующий мэр Томска победил на выборах

Единый день голосования в 2018 году (315)

НОВОСИБИРСК, 10 сен – РИА Новости. Действующий мэр Томска, единоросс Иван Кляйн после обработки 100% избирательных бюллетеней набирает 52,79% голосов и, таким образом, переизбирается градоначальником на второй срок, сообщил РИА Новости в понедельник представитель горизбиркома.

Выборы мэра Томска прошли в Единый день голосования – 9 сентября. За пост градоначальника боролись шесть кандидатов: Иван Кляйн ("Единая Россия"), Галина Немцева ("Справедливая Россия"), Алексей Выборов (ЛДПР), Андрей Петров (КПРФ), Сергей Трапезников ("Яблоко") и Евгений Макаренко (самовыдвижение).

После обработки 100% протоколов участковых избирательных комиссий Иван Кляйн получил 52,79% голосов избирателей, Галина Немцева – 16,65%, Андрей Петров – 12,71%, Алексей Выборов – 6,49%, Евгений Макаренко – 5,99%, Сергей Трапезников 3,54%. Явка избирателей составила более 18%.

На своих первых выборах в 2013 году Кляйн стал мэром Томска, набрав 62,23% голосов избирателей. Явка составила 20,8%.

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