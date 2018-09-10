Коммунист Клычков победил на выборах главы Орловской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков (КПРФ), по предварительным данным, побеждает на выборах главы региона с 83,55% голосов избирателей после обработки 100% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.

"На данный момент обработано 100% бюллетеней. За Андрея Клычкова проголосовали 83,55% избирателей", — сказала собеседница агентства, подчеркнув, что данные пока предварительные.

Согласно данным ГАС "Выборы", представитель "Справедливой России" Руслан Перелыгин набирает 4,84%, кандидат от партии "Родина" Евгений Алехин набирает 3,99%, кандидат от "Патриотов России" Елена Крачнакова — 2,78%, кандидат от ЛДПР Андрей Куцын — 2,91%.

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