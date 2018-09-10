В Якутии обработали 89,56% протоколов

Урны в единый день голосования на избирательном участке

Урны в единый день голосования на избирательном участке

ЯКУТСК, 10 сен – РИА Новости. Кандидат от партии "Единая Россия", врио главы Якутии Айсен Николаев набрал 185 394 голоса (73,02%) на выборах главы региона по итогам подсчета 89,56% протоколов, сообщает ЦИК РФ.

"Предварительно 185 394 голосов (73,02%)набрал Айсен Николаев, выдвинутый партией "Единая Россия" после обработки 89,56% протоколов. За кандидата от КПРФ Виктора Губарева отдали голоса 11,52% избирателей, кандидата от "Справедливой России" Владимира Богданова — 6,16% и от партии ЛДПР Гаврила Парахина — 5,66% голосов", — сообщили в ЦИК РФ.

Кроме главы региона жители Якутии в Единый день голосования выбирали депутатов госсобрания (Ил Тумэн). Столица выбирала мэра и депутатов Якутской городской думы.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>