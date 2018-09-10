Губернатора Хабаровского края выберут во втором туре

Единый день голосования в 2018 году (308)

Избиратели в единый день голосования

Избиратели в единый день голосования

ХАБАРОВСК, 10 сен — РИА Новости. Губернатора Хабаровского края будут избирать во втором туре, скорее всего он пройдет 23 сентября, сообщил журналистам председатель регионального избиркома Геннадий Накушнов.

После обработки 100% голосов Сергей Фургал (ЛДПР) набрал 35,81%, а губернатор Вячеслав Шпорт (ЕР) – 35,65%.

"На выборах губернатора будет повторное голосование при наличии письменного согласия обоих основных кандидатов. 12 сентября мы подведем итоги выборов, 13 сентября назначим дату повторного голосования", — сказал Накушнов.

"Скорее всего, на 23 сентября", — добавил он.

По словам главы комиссии, письменное согласие уже получено от Шпорта.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>