Собянин набирает 69,50% голосов после обработки 72,95% протоколов

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Сергей Собянин на выборах мэра Москвы набирает 69,50% голосов избирателей после обработки 72,95% протоколов избирательных комиссий, вторым идёт кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин, набирающий 11,62%, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.

По последним данным, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30,28%.

На третьем месте сейчас находится глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов с 7,25% голосов, депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин набирают 6,85% и 1,90% голосов избирателей соответственно.

По итогам выборов мэра 2013 года Собянин одержал победу, набрав 51,37% голосов избирателей.

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