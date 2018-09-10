Во Владимирской области обработали 84,37% протоколов

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова лидирует на выборах главы региона после обработки 84,37% протоколов, сообщила РИА Новости представитель облизбиркома.
Орлова набирает 36,75% голосов избирателей.
Выдвиженец от ЛДПР Владимир Сипягин набирает 31,35% голосов, кандидат от "Справедливой России" Сергей Бирюков получает 17,25% голосов, кандидат от "Патриотов России" Сергей Глумов —6,7% голосов.
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