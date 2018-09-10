В ЦИК прокомментировали возможность второго тура выборов в Хабаровском крае

Единый день голосования в 2018 году (305)

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что пока рано говорить о необходимости второго тура выборов губернатора Хабаровского края.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал с небольшим отрывом опережает действующего главу региона, представителя "Единой России" Вячеслава Шпорта.

"Пока рано говорить о втором туре, завтра посмотрим", — заявила Памфилова, отвечая на вопрос РИА Новости.

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