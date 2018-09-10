Лидирующий на выборах главы Чукотки Копин поблагодарил избирателей за явку

Единый день голосования в 2018 году (305)

АНАДЫРЬ, 10 сен – РИА Новости. Глава Чукотки Роман Копин, который лидирует на выборах губернатора региона с 57,83% голосов после обработки 100% протоколов, поблагодарил местных жителей за высокую явку и оказанное доверие, сообщает правительство АО.

По данным онлайн-табло в ЦИК, действующий губернатор Чукотки Роман Копин лидирует на выборах главы региона с 57,83% голосов после обработки 100% протоколов. Кандидат от ЛДПР Юлия Бутакова набирает 18,46%, кандидат от КПРФ Владимир Гальцов — 12,24%, кандидат от СР Елена Половодова — 7,19%.

"Я признателен вам за проявление активной гражданской позиции … Чукотка всегда серьёзно относилась к избирательному процессу. Показывать хорошую явку жителям региона никогда не мешали ни суровые погодные условия, ни наши расстояния", — отметил Копин.

Он также отдельно поблагодарил "жителей тех сёл, которые показали стопроцентную явку избирателей, и всех, кто обеспечивал безопасность и открытость избирательного процесса – это члены избирательных комиссий, наблюдатели, органы правопорядка и МЧС… Авиаторов, водителей спецтехники, которые помогли обеспечить избирательный процесс в самых отдалённых местах Чукотки".

"Впереди у нас много работы. И я постараюсь оправдать ваше доверие", — добавил он.

Согласно данным избиркома, в выборах приняли участие 17987 жителей Чукотки. Явка избирателей составила 60,19%. Работали 55 избирательных участков, на девяти из них явка избирателей составила 100%, в 12 населённых пунктах округа показатель превысил 90% отметку.

Власти региона отмечают, что дата инаугурации губернатора будет назначена после оглашения официальных результатов выборов.

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