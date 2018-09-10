Собянин набирает 69,50% голосов после обработки 62% протоколов

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве.

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке в Москве.

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Сергей Собянин набирает 69,50% голосов избирателей на выборах мэра Москвы по итогам обработки 62% протоколов, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.

По последним данным, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30,33%.

На втором месте, по информации Мосгоризбиркома, расположился кандидат от партии КПРФ Вадим Кумин, набирающий 11,62% голосов. С 7,28% голосов избирателей третье место сейчас занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин набирают 6,83% и 1,89% голосов избирателей соответственно.

По итогам выборов мэра 2013 года Собянин одержал победу, набрав 51,37% голосов избирателей.

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