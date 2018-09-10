В Москве обработали более половины протоколов

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Сергей Собянин набирает 69,49% голосов избирателей на выборах мэра Москвы по итогам обработки 56,38% протоколов, на втором месте идет кандидат от КПРФ Вадим Кумин, набирающий 11,65% голосов, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.

По последним данным, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30,30%.

С 7,28% голосов избирателей третье место сейчас занимает глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин набирают 6,82% и 1,88% голосов избирателей соответственно.

По итогам выборов мэра 2013 года Собянин одержал победу, набрав 51,37% голосов избирателей.

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