Собянин набирает 69,64% на выборах после обработки 30,67% протоколов

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Сергей Собянин набирает 69,64% голосов на выборах мэра Москвы по итогам обработки 30,67% протоколов, вторым идет кандидат от КПРФ Вадим Кумин, набирающий 11,67%, следует из данных информационного табло Мосгоризбиркома.

По последним данным, явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 30,34%.

С 7,21% голосов избирателей на третьем месте сейчас находится глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов. Депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР и экс-владелец СУ-155 Михаил Балакин набирают 6,79% и 1,86% голосов избирателей соответственно.

По итогам выборов мэра 2013 года Собянин одержал победу, набрав 51,37% голосов избирателей.

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