На выборах в Москве проголосовал 361 человек, находясь под домашним арестом

Урны в единый день голосования на избирательном участке

Урны в единый день голосования на избирательном участке

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Более 350 человек проголосовали на выборах мэра Москвы, находясь под домашним арестом, сообщил журналистам член столичного избиркома Дмитрий Реут.

"Из тех, кто находится под домашним арестом, право голосовать имели 657 человек. Пожелали голосовать 361, и проголосовал 361 человек, то есть, 100% избирателей. Из них 144 человека — те, у кого домашний арест без права на прогулки, но они обратились к следователю, и он им разрешил прийти на избирательный участок",- сказал Реут.

Кандидатами на выборах мэра Москвы являются действующий глава столицы Сергей Собянин, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".

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