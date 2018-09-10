ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму после обработки 50% бюллетеней

Единый день голосования в 2018 году (300)

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке

Избиратели в единый день голосования на избирательном участке

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 сен — РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует с показателем 37,23% голосов на выборах депутатов Ярославской областной думы после обработки более половины бюллетеней, сообщил РИА Новости председатель регионального избиркома Олег Захаров.

"По последним данным, у нас отчитались 544 из 852 избирательных комиссий, то есть почти 64%. Процент обработанных бюллетеней составляет более 50%", — сказал собеседник.

По данным Захарова, за ЕР следуют КПРФ с 24,69% голосов, ЛДПР с 13,46%. "Справедливая Россия" набрала 10,17%, "Коммунисты России" — 6,61%.

"Партии "Патриоты России" и "Родина" набрали менее 5%", — отметил Захаров.

Жители Ярославской области 9 сентября выбирали депутатов облдумы седьмого созыва. На выборы представлены списки кандидатов от ЛДПР, "Коммунистов России", "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", "Родины" и "Патриотов России". От партий "Парнас" и "Яблоко" в выборах участвуют только кандидаты-одномандатники.

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