В Нижегородской области обработали 80,22% протоколов

Единый день голосования в 2018 году (300)

Избирательница в единый день голосования

Избирательница в единый день голосования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен — РИА Новости. Врио главы Нижегородской области Глеб Никитин набрал 68,45% голосов избирателей после обработки 80,22% протоколов на выборах губернатора региона, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Согласно этим данным, Владислав Егоров от КПРФ набрал 16,25% голосов, Александр Курдюмов от ЛДПР — 6,24%, Галина Клочкова – 4,23%, Александр Быков от "Партии пенсионеров за социальную справедливость" – 3,24%.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>