Москалькова считает, что система общественных наблюдателей себя оправдала

Единый день голосования в 2018 году (300)

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Система общественных наблюдателей оправдала себя, ее нужно развивать и продолжать, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Перезагрузка выборной системы и новые формы, в том числе система общественных наблюдателей, себя оправдали… Совершенно очевидно, что систему эту надо развивать и продолжать", — сказала Москалькова в ходе всероссийского марафона "Ночь выборов".

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