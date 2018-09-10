Москалькова считает, что система общественных наблюдателей себя оправдала

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Система общественных наблюдателей оправдала себя, ее нужно развивать и продолжать, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Перезагрузка выборной системы и новые формы, в том числе система общественных наблюдателей, себя оправдали… Совершенно очевидно, что систему эту надо развивать и продолжать", — сказала Москалькова в ходе всероссийского марафона "Ночь выборов".
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