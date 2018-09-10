Явка на выборах мэра Москвы составила 31,24%

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Избирательница в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Явка избирателей на выборах мэра Москвы по итогам обработки 6,7% протоколов составила 31,24%, сообщил журналистам в воскресенье глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Выборы мэра Москвы проходят в столице 9 сентября. В городе открылись более 3,6 тысячи избирательных участков. Кроме того, за пределами столицы действует 209 так называемых дачных участков, впервые созданных в этом году.

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