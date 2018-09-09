Воробьев считает, что выборы в Подмосковье прошли "без сучка и задоринки"

ОДИНЦОВО (Московская область), 9 сен — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Подмосковья, действующий глава региона Андрей Воробьев отметил, что выборы прошли "без сучка и задоринки".

"Выборы прошли, как говорится в народе, без сучка и задоринки. Очень приятно, система совершенствуется, наши избирательные территориальные участковые комиссии – это огромный труд — 4253 — самое большое количество участковых избирательных комиссий", — сказал Воробьев журналистам в своем штабе в воскресенье.

По его словам, большинство таких комиссий "не просто сидят и заполняют журналы", а очень активно в преддверии выборов "ходят по домам, приглашают на выборы, разъясняют", и именно это "внимание, эта забота имеют определяющее значение".

Воробьев подчеркнул, что у него и его команды "есть настрой, есть задачи работать дальше, чтобы каждый подъезд, каждый дом, каждый город почувствовал перемены".

Он поблагодарил всех, кто участвовал в избирательной кампании, тех, кто проголосовал за него и свою команду.

"Мы очень много работаем, и я бы никогда один не справился с этой задачей, если бы не команда, правительство Московской области, главы территорий. Я очень хочу поблагодарить команду, понимаю, что наш удел — это лидерство, наш удел — это прорыв, наш удел — это перемены, которые ждут от нас жители, иначе мы им не нужны", — отметил Воробьев, выступая ранее перед волонтерами в своем штабе.

Поблагодарил Воробьев и своих конкурентов за "достойное состязание"

По его мнению, политика России "меняется, она становится более ответственной, более содержательной".

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