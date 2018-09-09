Врио главы Воронежской области Гусев лидирует с 73,76% голосов

Единый день голосования в 2018 году (300)

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев в единый день голосования на избирательном участке в Воронеж

Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев в единый день голосования на избирательном участке в Воронеж

ВОРОНЕЖ, 9 сен — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Воронежской области Александр Гусев набирает 73,76% голосов на выборах главы региона после подсчета 52,1% протоколов, передает корреспондент РИА Новости из избирательной комиссии региона.

На пост главы региона претендуют шесть кандидатов: врио главы Воронежской области Александр Гусев — от "Единой России", Николай Воронин – от КПРФ, Аркадий Минаков — от "Родины", Игорь Перевезенцев — от "Партии роста", Виталий Климов — от "Справедливой России" и Олег Бурцев — от ЛДПР.

После обработки 52,1% протоколов голосования Гусев набирает 73,76% голосов. Вторым на данный момент идет Воронин с 13,36%, третьим — Бурцев с 5,89%. Перевезенцев с 2,29 % голосов занимает четвертое место, Климов с 1,88% — пятое, Минаков — последнее с 1,59 % голосов. Губернатор Воронежской области избирается на 5 лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд.

На предыдущих выборах губернатора Воронежской области, осенью 2014 года, врио главы региона — кандидат от партии "Единая Россия" Алексей Гордеев набрал 88,81% голосов (952,271 тысячи человек). За представителя КПРФ Константина Ашифина проголосовали 7,65% от числа пришедших на выборы (82,03 тысячи человек).

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