Цивилев лидирует на выборах главы Кузбасса с 83,42% голосов

Единый день голосования в 2018 году (292)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев лидирует на выборах главы региона с 83,42% голосов избирателей после обработки 51,7% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Вторым идет Владимир Карпов (КПРФ) с 4,27% голосов, Игорь Украинцев (ЛДПР) набирает 4,12 %, Татьяна Протас ("Справедливая Россия") — 2,98%, Юрий Скворцов ("Патриоты России") — 2,28%, Елена Латышенко ("Партия Роста") — 1,40%. Явка на выборах в Кемеровской области на 18.00 (14.00 мск) составила 58,87% (1 182 046 избирателей).

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