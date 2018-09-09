Воробьев лидирует на выборах губернатора Подмосковья с 61,82% голосов

Единый день голосования в 2018 году (292)

Кандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев на избирательном участке в Московской области в единый день голосования

Кандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев на избирательном участке в Московской области в единый день голосования

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Действующий глава Московской области Андрей Воробьев лидирует на выборах губернатора Подмосковья с 61,82% голосов избирателей после обработки 51,7% протоколов, следует из данных ЦИК России.

На момент обработки 51,7% протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, Воробьев лидирует с существенным отрывом от конкурентов, набирая 61,82% голосов. Следом идет кандидат от КПРФ Константин Черемисов (13,34%), на третьем месте — кандидат от "Альянса зеленых" Лилия Белова (7,57%).

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