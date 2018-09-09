ЕР лидирует на выборах в Ярославскую облдуму с 36,72% голосов

Единый день голосования в 2018 году (292)

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Партия "Единая Россия" лидирует с показателем 36,72% голосов на выборах депутатов Ярославской областной думы после обработки 33,57% бюллетеней, согласно данным информационного табло в облизбиркоме.

За ЕР следуют КПРФ с 25,53% голосов, ЛДПР с 13,53%. "Справедливая Россия" набрала 9,63%, "Коммунисты России" — 6,56, "Патриоты России" — 2,55%, партия "Родина" получила 1,36% голосов избирателей.

Жители Ярославской области 9 сентября выбирали депутатов облдумы седьмого созыва. На выборы представлены списки кандидатов от ЛДПР, "Коммунистов России", "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", "Родины" и "Патриотов России". От партий "Парнас" и "Яблоко" в выборах участвуют только кандидаты-одномандатники.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>