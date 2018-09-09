Тарасенко лидирует на выборах главы Приморья с 46,7% голосов

Единый день голосования в 2018 году (292)

ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко лидирует на выборах главы края с 46,67% голосов избирателей, сообщил журналистам представитель регионального избиркома Роман Охотников.

"При подсчете более 97% бюллетеней Тарасенко набирает 46,67% голосов", — сказал он. Андрей Ищенко (КПРФ) набрал 24,67%, Алексей Козицкий (СР) — 4,84%, депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Андрейченко — 9,21%, а Юлия Толмачева (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) — 10,7%, добавил Охотников.

По его словам, скорее всего, никому из кандидатов не удастся набрать необходимое количество голосов для победы в первом туре. Повторное голосование в этом случае пройдёт не позднее 30 сентября.

Представитель избиркома также сообщил, что итоговая явка на выборах главы Приморья превысила 30%. Явка на выборах губернатора в 2014 году составила 39,69%.

Единый день голосования 9 сентября охватывает большинство регионов России, в 33 из них проходит голосование регионального уровня. В частности, в 22 субъектах выбирают глав регионов.

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