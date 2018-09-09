Врио губернатора Псковской области набирает около 70% голосов

Единый день голосования в 2018 году (293)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен — РИА Новости. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников набирает около 70% голосов на выборах главы региона после обработки 60% бюллетеней, сообщил РИА Новости представитель областного избиркома.

На пост главы региона претендуют врио губернатора Михаил Ведерников ("Единая Россия"), депутат псковского областного собрания депутатов Антон Минаков (ЛДПР), уполномоченный по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадий Мурылев (КПРФ), индивидуальный предприниматель Сергей Кулаков (Партия пенсионеров России), директор производственно-художественной мастерской по камню "Карельский гранит — Псков" Игорь Романов (Партия роста).

"На выборах губернатора Псковской области подсчитано 60% бюллетеней, лидирует Михаил Ведерников, набравший около 71% голосов (по данным онлайн-табло ЦИК — 70,75% — ред.)", — сказал собеседник агентства. По его словам, Аркадий Мурылев из КПРФ набрал 14,55%, на третьем месте Антон Минаков из ЛДПР (5,05%), за ним идут Сергей Кулаков (3,91%) и Игорь Романов (2,54%).

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