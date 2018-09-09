Азаров лидирует на выборах губернатора Самарской области с 76% голосов

Единый день голосования в 2018 году (292)

САМАРА, 9 сен — РИА Новости. Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров, представляющий "Единую Россию", набирает 76,01% голосов на выборах главы региона после обработки 51,04% протоколов, передает корреспондент РИА Новости из избиркома региона.

По данным избиркома, первый секретарь самарского обкома КПРФ, вице-спикер регионального парламента Алексей Лескин набирает 9,01%, заместитель председателя Самарской губернской думы Александр Степанов (ЛДПР) – 5,05%, Виталий Кирсанов ("Коммунисты России") – 3,35%, Галина Баранова (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость) – 2,39%, лидер реготделения "Справедливой России", депутат областного парламента Михаил Маряхин – 2,15%.

В сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы региона Николая Меркушкина, который написал заявление по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Азаров, который с 2014 года был членом Совета Федерации от региона.

Досрочные выборы губернатора Самарской области прошли в единый день голосования 9 сентября. На территории региона работали 1783 участка, в списках избирателей – 2,4 миллиона человек. Явка на 18.00 по местному времени (17.00 мск) составила 40,24%.

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