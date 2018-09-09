Явка избирателей на выборах главы Подмосковья на 22.15 составила 37,02 %

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Явка избирателей по состоянию на 22.15 на выборах главы Подмосковья составила 37,02 %, рассказала председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"828 участков закончили ввод протоколов, обработано 19,47% участковых избирательных комиссий. Явка составляла по этим данным 37,02%, это по состоянию на 22.15. Но ещё раз повторяю, пока я к вам шла, цифры меняются, потому что цифры достаточно быстро вводят, у нас хорошая динамика", — сказала журналистам Хаймурзина.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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