Политолог прокомментировал результаты выборов губернатора Хабаровского края

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Соперники губернатора Хабаровского края воспользовались тем, что Вячеслав Шпорт отказался вести избирательную кампанию и "развели популизм", считает профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.

По итогам подсчета более 80% протоколов на выборах губернатора Хабаровского края кандидат от ЛДПР Сергей Фургал и действующий глава Хабаровского края единоросс Вячеслав Шпорт набирают практически одинаковое количество голосов избирателей — после обработки 81,46 % протоколов Фургал набирает 35,56%, Шпорт — 35,54% голосов.

"Наверное, по скромности своей человек не стал вести рекламную кампанию, посчитал, что люди и так оценят его усилия… Нужно посоветовать Шпорту, чтобы он отказался от идеи никому не рассказывать о том, что он сделал для региона, и обратиться с большим обращением к избирателям", — сказал РИА Новости Матвейчев.

По его словам, Шпорт показал себя эффективным руководителем при решении проблемы ликвидации последствий наводнения в Хабаровском крае, за три года был зафиксирован рост турпотока на 75%, кроме этого, в регионе велась большая социальная программа для многодетных семей.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>