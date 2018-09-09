Медведев доволен предварительными итогами выборов в Кемеровской области

МОСКВА, 9 сен – РИА новости. Предварительные результаты региональных выборов в Кемеровской области неплохие, это результат сплоченной работы, сказал председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании в партии.
Штаб "Единой России". Мальчики плачут, мальчики смеются pic.twitter.com/DEt7CwyP4m— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 сентября 2018 г.
Врио главы Кузбасса Сергей Цивилев лидирует на губернаторских выборах с 98,07% голосов после обработки 0,12% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.
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