Медведев доволен предварительными итогами выборов в Кемеровской области

Единый день голосования в 2018 году (293)

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев голосует в единый день голосования на избирательном участке № 2760 в Москве. 9 сентября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев голосует в единый день голосования на избирательном участке № 2760 в Москве. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен – РИА новости. Предварительные результаты региональных выборов в Кемеровской области неплохие, это результат сплоченной работы, сказал председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании в партии.

Штаб "Единой России". Мальчики плачут, мальчики смеются pic.twitter.com/DEt7CwyP4m — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 сентября 2018 г.

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"Результаты в Кемеровской области очень неплохие по выборам высшего должностного лица, губернатора и по выборам законодательного органа, поэтому это действительно результат сплоченной работы", — сказал Медведев.

Врио главы Кузбасса Сергей Цивилев лидирует на губернаторских выборах с 98,07% голосов после обработки 0,12% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>