Медведев назвал сложной прошедшую избирательную кампанию

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Прошедшая в России избирательная кампания была сложной, поскольку в обществе сейчас проходит острая дискуссия, включающая изменения в пенсионное законодательство, сказал председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании в партии.
Штаб "Единой России". Мальчики плачут, мальчики смеются pic.twitter.com/DEt7CwyP4m— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 сентября 2018 г.
С другой стороны, добавил он, эта избирательная кампания проходила "в достаточно сложных условиях". "Потому что в обществе в настоящий момент проходит острая, политическая общественная дискуссия, обсуждается целый ряд изменений, включая изменения в пенсионное законодательство", — сказал Медведев.
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