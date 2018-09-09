Медведев назвал сложной прошедшую избирательную кампанию

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Прошедшая в России избирательная кампания была сложной, поскольку в обществе сейчас проходит острая дискуссия, включающая изменения в пенсионное законодательство, сказал председатель партии "Единая Россия", премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на селекторном совещании в партии.

Штаб "Единой России". Мальчики плачут, мальчики смеются pic.twitter.com/DEt7CwyP4m — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 сентября 2018 г.

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"Надо прямо сказать, что эта избирательная кампания была достаточно сложной, потому что, с одной стороны, она масштабная, а наша партия принимала участие практически во всех округах, участвовала во всех избирательных кампаниях. Это большой и серьезный труд, и я хочу всех, кто принимал в этом участие, сердечно поблагодарить", — сказал Медведев.

С другой стороны, добавил он, эта избирательная кампания проходила "в достаточно сложных условиях". "Потому что в обществе в настоящий момент проходит острая, политическая общественная дискуссия, обсуждается целый ряд изменений, включая изменения в пенсионное законодательство", — сказал Медведев.

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