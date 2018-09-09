Врио главы Тюменской области набирает 69,45% голосов на выборах губернатора

Единый день голосования в 2018 году (293)

МОСКВА, 9 сен — РМА Новости. Врио губернатора Тюменской области Александр Моор уверенно лидирует на выборах главы региона после обработки 50,22% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК. Моор набирает 69,45% голосов.

Координатор регионального отделения ЛДПР Артем Зайцев получает 12,11%, депутат областной думы Иван Левченко (КПРФ) — 11,49%, лидер регионального отделения СР, вице-спикер регионального парламент Владимир Пискайкин — 4,99%.

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