Медведев прокомментировал результаты ЕР на выборах

Единый день голосования в 2018 году (293)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал итоги региональных выборов для "Единой России" достойным результатом: партия выступила стабильно и сохраняет лидерство практически во всех законодательных органах, а кандидаты в губернаторы от ЕР выступили вполне успешно.

"На мой взгляд, он (результат) вполне достойный, партия выступила стабильно и, по предварительным данным, сохраняет лидерство практических во всех субъектах федерации, где проходили выборы", — сказал Медведев, выступая в штабе "Единой России".

По его словам, об этом свидетельствуют предварительные исследования, данные экзит-полов.

"Так, на мой взгляд, вполне успешно выступили кандидаты на должности высших руководителей, губернаторов, высших должностных лиц субъектов федерации, которые были выдвинуты нашей партией и поддержаны нашей партией", — добавил Медведев.

Штаб "Единой России". Мальчики плачут, мальчики смеются pic.twitter.com/DEt7CwyP4m — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 сентября 2018 г.

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