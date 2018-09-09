Губернатор Владимирской области Орлова лидирует на выборах с 44,25% голосов

Единый день голосования в 2018 году (293)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Действующий губернатор Владимирской области Светлана Орлова лидирует на выборах главы региона после обработки 0,41% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Орлова набирает 44,25% голосов избирателей. Выдвиженец от ЛДПР Владимир Сипягин — 28,11%. Кандидат от "Патриотов России" Сергей Глумов — 5,23% голосов. Кандидат от "Справедливой России" Сергей Бирюков получает 15,1% голосов.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>