Коммунист Коновалов обошел губернатора Зимина на выборах главы Хакасии

Единый день голосования в 2018 году (259)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов обходит на выборах действующего губернатора Хакасии Виктора Зимина (ЕР), свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК после обработки 34,55% протоколов.

Зимин набирает 38,39% голосов, Коновалов — 42,14%. Андрей Филягин от СР получает 9,18%, Александр Мяхар (Партия роста) — 5,65%. Зимин возглавляет регион с января 2009 года, он был переизбран в 2013 году.

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