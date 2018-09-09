Москалькова рассказала об итогах работы аппарата омбудсмена на выборах

Единый день голосования в 2018 году (259)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что сотрудники рабочей группы аппарата омбудсмена незамедлительно реагировали на жалобы, касающиеся нарушений избирательных прав граждан.

По словам Москальковой, на совещании рабочей группы аппарата уполномоченного, осуществляющей мониторинг обеспечения законности избирательного процесса на выборах 9 сентября, обобщили результаты и подвели предварительные итоги.

"На горячую линию поступило 43 звонка, семь из которых касались нарушений избирательных прав граждан. Сотрудники аппарата незамедлительно реагировали – выезжали с проверками, давали соответствующие разъяснения, направляли необходимые запросы", — говорится в сообщении Москальковой, опубликованном в Instagram.

Также уполномоченный отметила, что более детальные результаты мониторинга она представит на заседании ЦИК РФ.

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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