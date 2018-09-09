Носов набирает 81,61% голосов на выборах главы Магаданской области

Единый день голосования в 2018 году (259)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио главы Магаданской области Сергей Носов лидирует на выборах главы региона после обработки 98,96% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Кандидат от "Единой России" Носов набирает 81,61% голосов избирателей. Роман Исаев от ЛДПР — 4,68%. Валентина Дорошевич от КПРФ — 10,08% голосов. Александр Мартынюк от партии "Гражданская платформа" — 1,63%.

По данным на 18.00 местного времени явка на выборах главы Магаданской области составила 35,55%. Всего на Колыме в списках избирателей 105,468 тысячи человек.

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