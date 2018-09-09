Выборы губернатора Воронежской области прошли без серьезных нарушений

Единый день голосования в 2018 году (259)

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

Предварительные результаты выборов в регионах России на инфоэкранах в Информационном центре ЦИК России. 9 сентября 2018

ВОРОНЕЖ, 9 сен — РИА Новости. Избирательная комиссия не выявила на данный момент серьезных нарушений на выборах губернатора Воронежской области, сообщил журналистам председатель облизбиркома Сергей Канищев.

Губернатор Воронежской области избирается на пять лет и не может занимать эту должность более двух сроков подряд. На пост главы региона претендуют шесть кандидатов: врио главы Воронежской области Александр Гусев — от "Единой России", Николай Воронин — КПРФ, Аркадий Минаков — от "Родины", Игорь Перевезенцев — от "Партии роста", Виталий Климов — от "Справедливой России" и Олег Бурцев — от ЛДПР.

"На сегодняшний момент серьезных жалоб, нарушений не было у нас", — сказал Канищев.

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