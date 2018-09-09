Фургал лидирует на выборах губернатора Хабаровского края с 35,56% голосов

Единый день голосования в 2018 году (259)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал и действующий глава Хабаровского края единоросс Вячеслав Шпорт набирают практически одинаковое количество голосов избирателей на выборах губернатора, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК после обработки более 80% протоколов.

После обработки 81,46 % протоколов Фургал набирает 35,56%, Шпорт — 35,54% голосов.

После обработки первых протоколов (1,01%) лидировал Шпорт с 53,33%. Фургал набирал лишь 12,5%. После обработки 9,96% протоколов разрыв сократился до 5%: 38,85% у Шпорта против 33,1% у Фургала. После обработки 34,05% Фургал обошёл Шпорта, набрав 35,33% против 35,29 %. Далее Шпорт и Фургал идут с незначительным разрывом, лидерство меняется.

Предприниматель и многодетная мать Анастасия Саламаха от КПРФ набирает 16% голосов, предприниматель Игорь Глухов от "Справедливой России" — 5,53%, менеджер Андрей Петров от партии "Зеленые" — 3,84%. Явка на 18.00 на этих выборах составила 31,85% — проголосовали 312,19 тысячи человек.

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