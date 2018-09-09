Врио главы Воронежской области лидирует на выборах главы региона с 65,6%

Единый день голосования в 2018 году (259)

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов

Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио губернатора Воронежской области Александр Гусев (ЕР) лидирует на выборах главы региона с 65,6%, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК после обработки 0,47% протоколов.

Николай Воронин от КПРФ набирает 18,42% голосов. Аркадий Минаков от "Родины" получает 2,88%, Игорь Перевезенцев от Партии роста — 2,82%, Виталий Климов от "Справедливой России" — 2,98%, Олег Бурцев от ЛДПР — 6,51% голосов.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>