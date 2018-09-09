В ЦИК обработали пять тысяч обращений

Единый день голосования в 2018 году (259)

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Операторы Информационно-справочного центра ЦИК России обработали почти пять тысяч обращений, из которых только 9% были посвящены возможным нарушениям и содержали претензии в избирательной сфере, сообщили в ЦИК РФ.

Согласно данным со слайдов, презентованных в ЦИК РФ, операторы Информационно-справочного центра ЦИК России всего приняли 4947 обращений, из которых 86% (4237) были связаны с получением информации в избирательной сфере. При этом 9% (460) были посвящены возможным нарушениям и содержали претензии в избирательной сфере, 5% (250) были не по компетенции, бессодержательными.

Непосредственно в день голосования в центр ЦИК РФ поступило 893 обращения, из которых 84% (750) связаны с получением информации в избирательной сфере, 13% (117) касались возможных нарушений и содержали претензии, 3%(26) обращений были бессодержательными.

Секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что достаточно большое количество обращений касались вопросов, связанных с неточностями в списках, так, некоторые избиратели иногда не находили себя в списках. Часть обращений касалась темы "мобильного избирателя" и требования со стороны граждан получения отрывных талонов. "Уже много говорили и даже написано в порядке, что отрывные талоны не являются документом, подтверждающих право на голосование", — напомнила Гришина.

Кроме того, иногда граждане обращались из-за отказа возможности проголосовать по месту нахождения. "Эти жалобы вызваны тем, что люди не понимают, почему на выборах президента они голосовали независимо от места жительства, а здесь они приходят на избирательный участок, например, вместе с родственником (у которого есть прописка)… у них нет прописки в данном регионе, и им не дают голосовать", — пояснила Гришина.

"Вчера у нас 51 было обращения и сегодня было 146 – то есть это письменные обращения, в которых упоминается о возможных нарушениях… 11 обращений по поводу того, что проводится агитация в период, когда она запрещена, но большая часть из них – это реакция вывешенные печатные агитационные материалы, которые по закону остаются на своих местах в том числе и в день голосования", — сказала Гришина, говоря о письменных обращениях граждан в день тишины.

Секретарь ЦИК отметила также, что в некоторых случаях россияне обращались в комиссию с жалобой после того, как обсуждали того или иного кандидата между с собой в мессенджерах.

"Общение в группах – это обмен мнениями. В любом случае, не думаю, что надо искать какую-то правонарушающую ситуацию, в отличие от ситуации, когда в интернете целенаправленно и массово распространяется какая-то агитационная информация", — отметила она.

Гришина также заявила, что количество нарушений прав наблюдателей отмечается "мизерное количество".

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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