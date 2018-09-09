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Политика

В ЦИК обработали пять тысяч обращений

Сюжет:
Единый день голосования в 2018 году (259)
(обновлено: 21:24 09.09.2018)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкРабота информационного центра ЦИК РФ. 9 сентября 2018Работа информационного центра ЦИК РФ. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Операторы Информационно-справочного центра ЦИК России обработали почти пять тысяч обращений, из которых только 9% были посвящены возможным нарушениям и содержали претензии в избирательной сфере, сообщили в ЦИК РФ.

Работа информационного центра ЦИК РФ. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Согласно данным со слайдов, презентованных в ЦИК РФ, операторы Информационно-справочного центра ЦИК России всего приняли 4947 обращений, из которых 86% (4237) были связаны с получением информации в избирательной сфере. При этом 9% (460) были посвящены возможным нарушениям и содержали претензии в избирательной сфере, 5% (250) были не по компетенции, бессодержательными.

Непосредственно в день голосования в центр ЦИК РФ поступило 893 обращения, из которых 84% (750) связаны с получением информации в избирательной сфере, 13% (117) касались возможных нарушений и содержали претензии, 3%(26) обращений были бессодержательными.

Все на выборы: политики приняли участие в едином дне голосования
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ единый день голосования проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, а также кампании по выборам в органы местного самоуправления. Владимир Путин также прибыл на участок в здании РАН, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы.Владимир Путин на избирательном участке в здании Российской академии наук
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В единый день голосования проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, а также кампании по выборам в органы местного самоуправления. Владимир Путин также прибыл на участок в здании РАН, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКандидатами на пост главы столицы являются действующий мэр Сергей Собянин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".Мэр столицы Сергей Собянин на избирательном участке №90 на улице Николаева в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Кандидатами на пост главы столицы являются действующий мэр Сергей Собянин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкСвой голос на выборах отдал и председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Для этого он приехал на участок в московском районе Раменки.Премьер-министр России Дмитрий Медведев в единый день голосования
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Свой голос на выборах отдал и председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Для этого он приехал на участок в московском районе Раменки.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев на избирательном участке в единый день голосования.Кандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев на избирательном участке
© РИА Новости / Максим Блинов
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Кандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев на избирательном участке в единый день голосования.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПомощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко также принял участие в голосовании.Помощник президента России Андрей Фурсенко проголосовал в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко также принял участие в голосовании.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин от КПРФ проголосовал на избирательном участке в одной из московских школ.Кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин от КПРФ на избирательном участке
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин от КПРФ проголосовал на избирательном участке в одной из московских школ.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСвой голос на выборах отдал и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.Свой голос на выборах отдал и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Свой голос на выборах отдал и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
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Секретарь ЦИК Майя Гришина отметила, что достаточно большое количество обращений касались вопросов, связанных с неточностями в списках, так, некоторые избиратели иногда не находили себя в списках. Часть обращений касалась темы "мобильного избирателя" и требования со стороны граждан получения отрывных талонов. "Уже много говорили и даже написано в порядке, что отрывные талоны не являются документом, подтверждающих право на голосование", — напомнила Гришина.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кроме того, иногда граждане обращались из-за отказа возможности проголосовать по месту нахождения. "Эти жалобы вызваны тем, что люди не понимают, почему на выборах президента они голосовали независимо от места жительства, а здесь они приходят на избирательный участок, например, вместе с родственником (у которого есть прописка)… у них нет прописки в данном регионе, и им не дают голосовать", — пояснила Гришина.

"Вчера у нас 51 было обращения и сегодня было 146 – то есть это письменные обращения, в которых упоминается о возможных нарушениях… 11 обращений по поводу того, что проводится агитация в период, когда она запрещена, но большая часть из них – это реакция вывешенные печатные агитационные материалы, которые по закону остаются на своих местах в том числе и в день голосования", — сказала Гришина, говоря о письменных обращениях граждан в день тишины.

Секретарь ЦИК отметила также, что в некоторых случаях россияне обращались в комиссию с жалобой после того, как обсуждали того или иного кандидата между с собой в мессенджерах.

"Общение в группах – это обмен мнениями. В любом случае, не думаю, что надо искать какую-то правонарушающую ситуацию, в отличие от ситуации, когда в интернете целенаправленно и массово распространяется какая-то агитационная информация", — отметила она.

Гришина также заявила, что количество нарушений прав наблюдателей отмечается "мизерное количество".

В этом году в единый день голосования 9 сентября проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего на единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Избирают глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также проходят дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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