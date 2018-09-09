Клычков лидирует на выборах главы Орловской области

Единый день голосования в 2018 году (259)

Избиратели в единый день голосования

Избиратели в единый день голосования

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио губернатора Орловской области коммунист Андрей Клычков лидирует на выборах главы региона с 81,21% после обработки 0,28% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

Кандидат от "Патриотов России" Елена Крачнакова набирает 5,37%. Представитель "Справедливой России" Руслан Перелыгин — 4,7 %. Кандидат от партии "Родина" Евгений Алёхин набрал 4,29%, кандидат от ЛДПР Андрей Куцын — 3,36%.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>