Никитин лидирует на выборах главы Нижегородской области

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Врио губернатора Глеб Никитин набирает 80,9% на выборах главы Нижегородской области, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК после обработки 0,37 % протоколов.
Депутат Госдумы Александр Курдюмов от ЛДПР получает 5,03%.
Депутат регионального парламента Галина Клочкова от "Справедливой России" — 1,09%.
Военный пенсионер, бывший глава нижегородского отделения Партии пенсионеров Александр Быков — 1,51%.
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