Брифинг ЦИК после закрытия избирательных участков. Прямая трансляция.

Единый день голосования в 2018 году (293)

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В России подошел к концу единый день голосования. В частности, в воскресенье проходили прямые выборы глав 22 регионов страны, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации. Всего было назначено порядка пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня.

В единый день голосования избирали глав четырех региональных столиц — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также прошли дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

Как сообщили в МВД России, обстановка в стране в день голосования была спокойной, серьезных нарушений общественного порядка допущено не было.

Подробнее о едином дне голосования в России читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>