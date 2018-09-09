В Подмосковье видеотрансляции продолжатся до подписания итогового протокола

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Избирательные участки в Подмосковье закрылись для избирателей, но трансляция с участков, где установлены видеокамеры, продолжится вплоть до подписания итогового протокола, заявила председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина.

"Более половины участков нашей области, которые оснащены системой видеонаблюдения, трансляция будет вестись вплоть до момента подписания итогового протокола и закрытия участка, за этим можно будет наблюдать. Более того все 100% ТИКов также у нас оснащены системами видеонаблюдения и можно будет также наблюдать", — сказала Хаймурзина журналистам.

В этом году в единый день голосования 9 сентября состоятся прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов РФ, а также многочисленные кампании по выборам в органы местного самоуправления. Всего в единый день голосования в этом году было назначено порядка 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня. Предстоит избрать глав четырех столиц субъектов РФ — Якутска, Абакана, Хабаровска и Томска. Также на 9 сентября были назначены дополнительные выборы в Госдуму в семи одномандатных округах в шести регионах, поскольку соответствующие депутатские мандаты ранее стали вакантными.

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