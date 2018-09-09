Травников лидирует на выборах главы Новосибирской области с 64,75% голосов

Единый день голосования в 2018 году (259)

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время голосования на избирательном участке в Новосибирске

Врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников во время голосования на избирательном участке в Новосибирске

МОСКВА, 9 сен — РМА Новости. Врио главы Новосибирской области Андрей Травников, выдвинутый от "Единой России", лидирует на губернаторских выборах в регионе с 64,75% голосов после обработки более 80% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

К настоящему моменту обработано 84,67% протоколов. Кандидат от ЛДПР Дмитрий Савельев набирает 16,93% голосов, Георгий Михайлов ("Народный альянс") — 3,39%, Анатолий Кубанов от СР — 11,90%.

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