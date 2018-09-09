Избранные главы трех регионов вступили в должность

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018

В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дмитрий Артюхов, Владимир Васильев и Юнус-Бек Евкуров в воскресенье — в единый день голосования в России — официально вступили в должность глав Ямало-Ненецкого автономного округа, Дагестана и Ингушетии соответственно.

Артюхов и Васильев перестали быть "временно исполняющими обязанности", а Евкуров в третий раз официально вступил в должность главы региона на пятилетний срок.

Самый молодой губернатор в стране

Дмитрий Артюхов, родившийся 17 февраля 1988 года, в конце мая 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Должность стала вакантной после того, как президент России Владимир Путин утвердил Дмитрия Кобылкина в качестве главы Минприроды, приняв его отставку с должности губернатора ЯНАО по собственному желанию.

В августе президент России внес на рассмотрение ямальского заксобрания три кандидатуры на должность губернатора региона: врио главы ЯНАО Дмитрия Артюхова, депутата окружного парламента Александра Голубенко и руководителя региональной дирекции транспорта Виталия Лагутина. На выборах 9 сентября врио ЯНАО получил большинство голосов депутатов окружного заксобрания — 14 из 18 возможных.

За четыре месяца в качестве врио Артюхов успел провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также с руководителями ведущих предприятий, работающих на территории Ямала. Политолог, заместитель исполнительного директора "Центра развития гражданских инициатив ЯНАО" Кирилл Истомин считает, что Артюхов в качестве врио главы региона "показал себя стратегом".

"Была подписана программа расселения аварийного жилья, распоряжение о реализации проекта федерального значения Северный широтный ход. Это все стало сильным подспорьем перед голосованием депутатов. По этой причине он был однозначным фаворитом, что и подтвердилось сегодня в процессе избрания главы региона", — заявил Истомин в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Сразу после подведения итогов голосования в заксобрании ЯНАО состоялась процедура вступления в должность 30-летнего Артюхова, ставшего самым молодым губернатором в РФ.

Народы Дагестана поддержали Васильева

Владимир Васильев стал временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре 2017 года, когда Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, возглавлявшего республику с начала 2013 года. Васильев, построивший карьеру в органах МВД РФ, за почти год работы запомнился не только крупнейшей за последние годы операцией по зачистке власти от коррупционеров, но и рядом мер по улучшению социально-экономических показателей региона.

С конца января в Дагестане начала работу специальная комиссия из Москвы, основной задачей которой стала "проверка состояния законности". За время ее работы по различным уголовным делам, где почти всем чиновникам вменяют хищение бюджетных средств, были задержаны: мэр Махачкалы, главный архитектор столицы, председатель правительства Дагестана и его заместители, министры образования и здравоохранения, глава региональных УФАС и ТФОМС. Сам же Васильев подчеркнул, что зачистка в высших эшелонах власти республики продолжится до искоренения процессов коррупции. Кроме того, в начале года врио главы республики отправил правительство региона в отставку, жестко раскритиковав за "безобразную" работу.

В 2013 году Дагестан стал одной из первых республик, которая отказалась от прямых выборов из-за специфики многонационального региона. Теперь главу региона выбирают депутаты Народного собрания из числа кандидатур, внесенных президентом РФ. В воскресенье, 9 сентября, депутаты парламента Дагестана большинством голосов избрали Васильева главой республики, за его кандидатуру проголосовали 77 из 86 присутствовавших парламентариев. Сразу после этого Васильев принял присягу, вступил в должность главы Дагестана, а правительство республики в соответствии с Конституцией региона сложило свои полномочия. Васильев подчеркнул, что новое правительство Дагестана будет сформировано в течение трех недель.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что уверенная поддержка парламента республики свидетельствует о том, что народы Дагестана доверяют Васильеву и связывают с его именем надежды на ускоренное развитие экономики и социальной сферы.

Евкуров пошел на третий срок

Сложностей с избранием не возникло и у Юнус-Бека Евкурова, который возглавляет Ингушетию с 2008 года, когда он по представлению президента России Дмитрия Медведева народным собранием республики был наделен полномочиями руководителя региона. Его соперниками на нынешнем рассмотрении народным собранием Ингушетии стали председатель комитета народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев. За действующего главу региона проголосовали 26 депутатов, остальные кандидаты получили по два голоса.

Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны. Евкуров, избранный на третий срок, принес присягу народу республики, вступил в должность руководителя региона и предложил представителям оппозиции совместно работать над решением проблем и для консолидации общества.

"Для меня критика — это возможность для того, чтобы работать над ошибками и дальше делать лучше. Поэтому все, кто считает себя оппозицией, давайте вместе сядем, обговорим все вопросы, и если у вас есть здоровые предложения, решаемые с учетом наших возможностей и ресурсов, конечно, мы все вместе должны над этим работать", — заявил он после избрания.

Евкуров подчеркнул, что для дальнейшей работы на созидание региону необходима консолидация общества. "Здесь, в первую очередь, обращаюсь к нашему духовенству. Надо сделать так, чтобы люди жили мирно, чтобы не совершали ошибок, прикрываясь религией, а еще больше укрепляли и консолидировали наше общество", — заявил он.