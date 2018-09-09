РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Избранные главы трех регионов вступили в должность

Сюжет:
Главное за 9 сентября 2018 года (7)
(обновлено: 20:29 09.09.2018)
01700
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018В информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ в единый день голосования. 9 сентября 2018
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дмитрий Артюхов, Владимир Васильев и Юнус-Бек Евкуров в воскресенье — в единый день голосования в России — официально вступили в должность глав Ямало-Ненецкого автономного округа, Дагестана и Ингушетии соответственно.

Артюхов и Васильев перестали быть "временно исполняющими обязанности", а Евкуров в третий раз официально вступил в должность главы региона на пятилетний срок.

Самый молодой губернатор в стране

Дмитрий Артюхов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Политолог назвал Артюхова фаворитом среди кандидатов в ЯНАО
Дмитрий Артюхов, родившийся 17 февраля 1988 года, в конце мая 2018 года был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа. Должность стала вакантной после того, как президент России Владимир Путин утвердил Дмитрия Кобылкина в качестве главы Минприроды, приняв его отставку с должности губернатора ЯНАО по собственному желанию.

В августе президент России внес на рассмотрение ямальского заксобрания три кандидатуры на должность губернатора региона: врио главы ЯНАО Дмитрия Артюхова, депутата окружного парламента Александра Голубенко и руководителя региональной дирекции транспорта Виталия Лагутина. На выборах 9 сентября врио ЯНАО получил большинство голосов депутатов окружного заксобрания — 14 из 18 возможных.

ВРИО губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов во время встречи с Владимиром Путиным. 21 августа 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Биография Дмитрия Артюхова
За четыре месяца в качестве врио Артюхов успел провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, премьер-министром Дмитрием Медведевым, а также с руководителями ведущих предприятий, работающих на территории Ямала. Политолог, заместитель исполнительного директора "Центра развития гражданских инициатив ЯНАО" Кирилл Истомин считает, что Артюхов в качестве врио главы региона "показал себя стратегом".

"Была подписана программа расселения аварийного жилья, распоряжение о реализации проекта федерального значения Северный широтный ход. Это все стало сильным подспорьем перед голосованием депутатов. По этой причине он был однозначным фаворитом, что и подтвердилось сегодня в процессе избрания главы региона", — заявил Истомин в беседе с корреспондентом РИА Новости.

Сразу после подведения итогов голосования в заксобрании ЯНАО состоялась процедура вступления в должность 30-летнего Артюхова, ставшего самым молодым губернатором в РФ.

Народы Дагестана поддержали Васильева

Временно исполняющий обязанности главы республики Дагестан Владимир Васильев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 10 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Биография Владимира Васильева
Владимир Васильев стал временно исполняющим обязанности главы Дагестана в октябре 2017 года, когда Путин принял отставку Рамазана Абдулатипова, возглавлявшего республику с начала 2013 года. Васильев, построивший карьеру в органах МВД РФ, за почти год работы запомнился не только крупнейшей за последние годы операцией по зачистке власти от коррупционеров, но и рядом мер по улучшению социально-экономических показателей региона.

С конца января в Дагестане начала работу специальная комиссия из Москвы, основной задачей которой стала "проверка состояния законности". За время ее работы по различным уголовным делам, где почти всем чиновникам вменяют хищение бюджетных средств, были задержаны: мэр Махачкалы, главный архитектор столицы, председатель правительства Дагестана и его заместители, министры образования и здравоохранения, глава региональных УФАС и ТФОМС. Сам же Васильев подчеркнул, что зачистка в высших эшелонах власти республики продолжится до искоренения процессов коррупции. Кроме того, в начале года врио главы республики отправил правительство региона в отставку, жестко раскритиковав за "безобразную" работу.

Все на выборы: политики приняли участие в едином дне голосования
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ единый день голосования проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, а также кампании по выборам в органы местного самоуправления. Владимир Путин также прибыл на участок в здании РАН, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы.Владимир Путин на избирательном участке в здании Российской академии наук
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
В единый день голосования проходят прямые выборы глав 22 регионов России, депутатов законодательных органов 16 субъектов Федерации, а также кампании по выборам в органы местного самоуправления. Владимир Путин также прибыл на участок в здании РАН, чтобы проголосовать на выборах мэра Москвы.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКандидатами на пост главы столицы являются действующий мэр Сергей Собянин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".Мэр столицы Сергей Собянин на избирательном участке №90 на улице Николаева в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Кандидатами на пост главы столицы являются действующий мэр Сергей Собянин, депутат Госдумы Михаил Дегтярев от ЛДПР, глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов от "Справедливой России", экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ и бывший владелец СУ-155 Михаил Балакин от партии "Союз горожан".
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкСвой голос на выборах отдал и председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Для этого он приехал на участок в московском районе Раменки.Премьер-министр России Дмитрий Медведев в единый день голосования
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Свой голос на выборах отдал и председатель правительства страны Дмитрий Медведев. Для этого он приехал на участок в московском районе Раменки.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев на избирательном участке в единый день голосования.Кандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев на избирательном участке
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Кандидат на пост губернатора Московской области Андрей Воробьев на избирательном участке в единый день голосования.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПомощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко также принял участие в голосовании.Помощник президента России Андрей Фурсенко проголосовал в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко также принял участие в голосовании.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкКандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин от КПРФ проголосовал на избирательном участке в одной из московских школ.Кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин от КПРФ на избирательном участке
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Кандидат на пост мэра Москвы Вадим Кумин от КПРФ проголосовал на избирательном участке в одной из московских школ.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкСвой голос на выборах отдал и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.Свой голос на выборах отдал и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Свой голос на выборах отдал и кандидат в мэры Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев.
/

В 2013 году Дагестан стал одной из первых республик, которая отказалась от прямых выборов из-за специфики многонационального региона. Теперь главу региона выбирают депутаты Народного собрания из числа кандидатур, внесенных президентом РФ. В воскресенье, 9 сентября, депутаты парламента Дагестана большинством голосов избрали Васильева главой республики, за его кандидатуру проголосовали 77 из 86 присутствовавших парламентариев. Сразу после этого Васильев принял присягу, вступил в должность главы Дагестана, а правительство республики в соответствии с Конституцией региона сложило свои полномочия. Васильев подчеркнул, что новое правительство Дагестана будет сформировано в течение трех недель.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что уверенная поддержка парламента республики свидетельствует о том, что народы Дагестана доверяют Васильеву и связывают с его именем надежды на ускоренное развитие экономики и социальной сферы.

Евкуров пошел на третий срок

Юнус-Бек Евкуров. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Третья пятилетка генерала Евкурова: курс на созидание
Сложностей с избранием не возникло и у Юнус-Бека Евкурова, который возглавляет Ингушетию с 2008 года, когда он по представлению президента России Дмитрия Медведева народным собранием республики был наделен полномочиями руководителя региона. Его соперниками на нынешнем рассмотрении народным собранием Ингушетии стали председатель комитета народного собрания республики по здравоохранению и социальной политике Ильяс Богатырев и депутат городского совета Назрани Урусхан Евлоев. За действующего главу региона проголосовали 26 депутатов, остальные кандидаты получили по два голоса.

Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны. Евкуров, избранный на третий срок, принес присягу народу республики, вступил в должность руководителя региона и предложил представителям оппозиции совместно работать над решением проблем и для консолидации общества.

"Для меня критика — это возможность для того, чтобы работать над ошибками и дальше делать лучше. Поэтому все, кто считает себя оппозицией, давайте вместе сядем, обговорим все вопросы, и если у вас есть здоровые предложения, решаемые с учетом наших возможностей и ресурсов, конечно, мы все вместе должны над этим работать", — заявил он после избрания.

Евкуров подчеркнул, что для дальнейшей работы на созидание региону необходима консолидация общества. "Здесь, в первую очередь, обращаюсь к нашему духовенству. Надо сделать так, чтобы люди жили мирно, чтобы не совершали ошибок, прикрываясь религией, а еще больше укрепляли и консолидировали наше общество", — заявил он.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена