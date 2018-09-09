Избранные главы трех регионов вступили в должность

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Дмитрий Артюхов, Владимир Васильев и Юнус-Бек Евкуров в воскресенье — в единый день голосования в России — официально вступили в должность глав Ямало-Ненецкого автономного округа, Дагестана и Ингушетии соответственно.
Артюхов и Васильев перестали быть "временно исполняющими обязанности", а Евкуров в третий раз официально вступил в должность главы региона на пятилетний срок.
Самый молодой губернатор в стране
В августе президент России внес на рассмотрение ямальского заксобрания три кандидатуры на должность губернатора региона: врио главы ЯНАО Дмитрия Артюхова, депутата окружного парламента Александра Голубенко и руководителя региональной дирекции транспорта Виталия Лагутина. На выборах 9 сентября врио ЯНАО получил большинство голосов депутатов окружного заксобрания — 14 из 18 возможных.
"Была подписана программа расселения аварийного жилья, распоряжение о реализации проекта федерального значения Северный широтный ход. Это все стало сильным подспорьем перед голосованием депутатов. По этой причине он был однозначным фаворитом, что и подтвердилось сегодня в процессе избрания главы региона", — заявил Истомин в беседе с корреспондентом РИА Новости.
Сразу после подведения итогов голосования в заксобрании ЯНАО состоялась процедура вступления в должность 30-летнего Артюхова, ставшего самым молодым губернатором в РФ.
Народы Дагестана поддержали Васильева
С конца января в Дагестане начала работу специальная комиссия из Москвы, основной задачей которой стала "проверка состояния законности". За время ее работы по различным уголовным делам, где почти всем чиновникам вменяют хищение бюджетных средств, были задержаны: мэр Махачкалы, главный архитектор столицы, председатель правительства Дагестана и его заместители, министры образования и здравоохранения, глава региональных УФАС и ТФОМС. Сам же Васильев подчеркнул, что зачистка в высших эшелонах власти республики продолжится до искоренения процессов коррупции. Кроме того, в начале года врио главы республики отправил правительство региона в отставку, жестко раскритиковав за "безобразную" работу.
В 2013 году Дагестан стал одной из первых республик, которая отказалась от прямых выборов из-за специфики многонационального региона. Теперь главу региона выбирают депутаты Народного собрания из числа кандидатур, внесенных президентом РФ. В воскресенье, 9 сентября, депутаты парламента Дагестана большинством голосов избрали Васильева главой республики, за его кандидатуру проголосовали 77 из 86 присутствовавших парламентариев. Сразу после этого Васильев принял присягу, вступил в должность главы Дагестана, а правительство республики в соответствии с Конституцией региона сложило свои полномочия. Васильев подчеркнул, что новое правительство Дагестана будет сформировано в течение трех недель.
В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров подчеркнул, что уверенная поддержка парламента республики свидетельствует о том, что народы Дагестана доверяют Васильеву и связывают с его именем надежды на ускоренное развитие экономики и социальной сферы.
Евкуров пошел на третий срок
Согласно республиканскому законодательству, главу Ингушетии выбирают депутаты парламента путем тайного голосования из числа кандидатур, внесенных президентом страны. Евкуров, избранный на третий срок, принес присягу народу республики, вступил в должность руководителя региона и предложил представителям оппозиции совместно работать над решением проблем и для консолидации общества.
"Для меня критика — это возможность для того, чтобы работать над ошибками и дальше делать лучше. Поэтому все, кто считает себя оппозицией, давайте вместе сядем, обговорим все вопросы, и если у вас есть здоровые предложения, решаемые с учетом наших возможностей и ресурсов, конечно, мы все вместе должны над этим работать", — заявил он после избрания.
Евкуров подчеркнул, что для дальнейшей работы на созидание региону необходима консолидация общества. "Здесь, в первую очередь, обращаюсь к нашему духовенству. Надо сделать так, чтобы люди жили мирно, чтобы не совершали ошибок, прикрываясь религией, а еще больше укрепляли и консолидировали наше общество", — заявил он.