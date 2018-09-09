В выборах не приняли участие почти 37% российских партий

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Почти 37% российских партий, имеющих право участвовать в выборах, не приняли участия в едином дне голосования 9 сентября, речь идет о 23 партиях, девять из которых не выдвинули ни одного кандидата на выборах того или иного уровня, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.

Говоря об активности партий в нынешней избирательной кампании, он напомнил, что к ее началу правом участия в выборах обладали 63 политические партии, при этом в июле была зарегистрирована еще одна — "Народно-патриотическая партия России — власть народу". Однако она сможет участвовать в тех выборах, которые были назначены, начиная с 26 июля — со следующего дня после того, как партией было представлено в ЦИК необходимое количество свидетельств о регистрации региональных отделений, пояснил представитель Центризбиркома.

"Из 63 политических партий, имеющих на начало избирательной кампании единого дня голосования 9 сентября право участвовать в выборах, 9 вообще не выдвинули ни одного кандидата", — сказала Шевченко в воскресенье в информационном центре ЦИК России.

Он отметил, что еще 14 партий выдвигали, но им не удалось зарегистрировать ни одного кандидата на нынешних выборах. "То есть 23 политические партии, что составляет почти 37% от общего количества, не приняли участия в выборах единого дня голосования 9 сентября 2018 года", — рассказал член ЦИК.

Шевченко добавил, что среди остальных 40 партий, принявших участие в едином дне голосования 9 сентября, 23 зарегистрировали на выборах разного уровня от 1 до 70 своих кандидатов.

"Только парламентские партии выдвинули подавляющее большинство кандидатов для замещения мандатов различного уровня. Из непарламентских партий необходимо отметить такие партии, как "Коммунисты России", "Патриоты России", "Яблоко", Партию пенсионеров за социальную справедливость, "Гражданскую платформу"", — указал член ЦИК.

Вместе с тем, представитель ведомства обратил внимание на то, что в этом году у партий еще остаются возможности для реализации электоральных амбиций.

"Год еще не закончился, впереди еще достаточно большое количество дополнительных, повторных выборов, поэтому партии могут принять в них активное участие", — пояснил Шевченко.

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