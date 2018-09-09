В выборах не приняли участие почти 37% российских партий

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Почти 37% российских партий, имеющих право участвовать в выборах, не приняли участия в едином дне голосования 9 сентября, речь идет о 23 партиях, девять из которых не выдвинули ни одного кандидата на выборах того или иного уровня, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко.
"Из 63 политических партий, имеющих на начало избирательной кампании единого дня голосования 9 сентября право участвовать в выборах, 9 вообще не выдвинули ни одного кандидата", — сказала Шевченко в воскресенье в информационном центре ЦИК России.
Шевченко добавил, что среди остальных 40 партий, принявших участие в едином дне голосования 9 сентября, 23 зарегистрировали на выборах разного уровня от 1 до 70 своих кандидатов.
"Только парламентские партии выдвинули подавляющее большинство кандидатов для замещения мандатов различного уровня. Из непарламентских партий необходимо отметить такие партии, как "Коммунисты России", "Патриоты России", "Яблоко", Партию пенсионеров за социальную справедливость, "Гражданскую платформу"", — указал член ЦИК.
Вместе с тем, представитель ведомства обратил внимание на то, что в этом году у партий еще остаются возможности для реализации электоральных амбиций.
"Год еще не закончился, впереди еще достаточно большое количество дополнительных, повторных выборов, поэтому партии могут принять в них активное участие", — пояснил Шевченко.
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