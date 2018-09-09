"Мобильный избиратель" для дачников оправдал себя, заявила Памфилова

Памятные значки на столе в единый день голосования на избирательном участке в Москве

Памятные значки на столе в единый день голосования на избирательном участке в Москве

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. "Дачные участки", впервые созданные за пределами Москвы для голосования на нынешних выборах мэра столицы, оправдали себя, избиратели оценили новую систему голосования по месту нахождения "мобильный избиратель" и хотят получить еще больше возможностей, заявила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Такой опыт, этот пилотный проект наш совместный мы проанализируем, посоветуемся с другими регионами… Вполне себя оправдали, во всяком случае, мы это ощущаем по запросам избирателей — они почувствовали вкус этого "мобильного избирателя" и хотят больше, больше и больше чтобы у них было возможностей. И мы в этом направлении двигаемся", — заявила Памфилова журналистам в воскресенье, отвечая на вопрос о том, насколько позитивной оказалась практика создания "дачных участков" и будет ли она испробована в других регионах.

Она не исключила, что этот опыт может быть использован в переходный период — "на несколько лет, пока мы разрабатываем стратегию, готовимся к переходу, может быть, на более совершенную, высокотехнологичную систему голосования".

Глава ЦИК отметила, что у всех регионов была такая возможность — провести в рамках нынешних выборов эксперимент по организации таких экстерриториальных участков.

"Когда мы готовили этот пилотный проект, мы разработали рекомендации, что у всех регионов, где выборы, была такая возможность. Но не все подсуетились как Москва, Московская область", — добавила Памфилова.

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