Эксперт назвал причины высокой явки в Омской области

Единый день голосования в 2018 году (230)

НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Неожиданно высокая явка на выборах губернатора Омской области стала результатом консолидации общества, считает политический обозреватель Василий Епанчинцев.

Исполняющий обязанности губернатора Омской области самовыдвиженец Александр Бурков лидирует на выборах главы региона с 83,04% после обработки 13,36% протоколов, свидетельствуют данные онлайн-табло в ЦИК.

"По последней информации, явка составила 42% — это феноменально высокая явка, второй результат по Сибирскому федеральному округу и пятый по России. В нынешнюю кампанию мы ожидали более низкой явки, в районе даже 30%, но она превзошла все ожидания", — сказал он журналистам.

Политобозреватель отметил, что Омск традиционно входит в "красный пояс", где сильны позиции КПРФ, однако представителю "Справедливой России", самовыдвиженцу Александру Буркову удалось консолидировать элиты за короткий срок.

"В отличие от выборов 2015 года коммунисты не стали выставлять своего кандидата, предпочтя поддержать самовыдвиженца Буркова. Также ставленника президента поддержали единороссы. Общественная консолидация вылилась в политический консенсус вокруг одной фигуры", — сказал Епанчинцев.

"Бурков — это не просто выпускник программы подготовки управленческих кадров, но и по-настоящему публичный политик, сделавший свою карьеру на Урале. В этом смысле Омской области повезло. Отличительным моментов избирательной кампании стало участие Буркова в предвыборных дебатах, чего не позволил себе ни один из новых губернаторов", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ о прекращении полномочий губернатора региона Виктора Назарова, который занимал эту должность с 30 мая 2012 года. Врио был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков.

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