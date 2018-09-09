Эксперт назвал причины высокой явки в Омской области

НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Неожиданно высокая явка на выборах губернатора Омской области стала результатом консолидации общества, считает политический обозреватель Василий Епанчинцев.
"По последней информации, явка составила 42% — это феноменально высокая явка, второй результат по Сибирскому федеральному округу и пятый по России. В нынешнюю кампанию мы ожидали более низкой явки, в районе даже 30%, но она превзошла все ожидания", — сказал он журналистам.
Политобозреватель отметил, что Омск традиционно входит в "красный пояс", где сильны позиции КПРФ, однако представителю "Справедливой России", самовыдвиженцу Александру Буркову удалось консолидировать элиты за короткий срок.
"Бурков — это не просто выпускник программы подготовки управленческих кадров, но и по-настоящему публичный политик, сделавший свою карьеру на Урале. В этом смысле Омской области повезло. Отличительным моментов избирательной кампании стало участие Буркова в предвыборных дебатах, чего не позволил себе ни один из новых губернаторов", — добавил он.
Президент РФ Владимир Путин в октябре 2017 года подписал указ о прекращении полномочий губернатора региона Виктора Назарова, который занимал эту должность с 30 мая 2012 года. Врио был назначен депутат Госдумы от "Справедливой России" Александр Бурков.
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